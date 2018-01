Junta de Andalucía que "el odio nubla la razón" de Podemos al obviar que PP es responsable del proyecto de gas en Doñana

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, cree que "el odio nubla la razón" de Podemos por el hecho de que la formación morada vincule el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en el espacio natural de Doñana con el PSOE y la Junta, a pesar de que, añade, el Gobierno del PP es "responsable claro" del mismo.

En cuanto a Podemos, el titular autonómico de Medio Ambiente ha lamentado la "animadversión" de este partido hacia los socialistas, hasta tal punto de no ver que es el Gobierno español el que adopta la decisión de otorgar una financiación al proyecto. "Arremeten contra el Gobierno de la Junta y Susana Díaz, algo que no tiene más que ver que con el odio que tienen a los socialistas y a la Junta, abiertamente en contra de este proyecto, adoptando decisiones claras para pararlo y comprometidos con que dentro del espacio natural no entre ni un solo metro de este proyecto", ha manifestado.