Junta destaca el compromiso de "llegar hasta donde haya que llegar" para frenar el proyecto de almacén de gas de Doñana

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha señalado que "se están analizando todos los datos que obran en poder" de su departamento para presentar el tipo de recurso "más conveniente" para frenar el proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana, desde el compromiso de "llegar hasta donde haya que llegar" para paralizar una iniciativa que "no convence a nadie".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Fiscal ha afirmado que "es un tema muy serio" y explica que se han pedido todos los datos en los que se apoyan los últimos informes del Defensor del Pueblo Estatal y de su homólogo andaluz, para "presentar el tipo de recurso que el gabinete jurídico de la Junta estime conveniente desde el compromiso que tenemos de llegar hasta donde haya que llegar para frenar un proyecto que no convence a nadie" porque "a nuestro juicio, pone en riesgo el Espacio Natural de Doñana".

En este sentido, y preguntado sobre si hay colaboración suficiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Fiscal ha apuntado que "en absoluto", porque "a tenor de los últimos informes" de las dos Defensorías, que "no son precisamente instituciones con poco rigor o a las que no merezca la pena hacer caso" y que "han pedido la paralización del proyecto, uno de forma temporal y el Defensor del Pueblo Andaluz de forma definitiva", la respuesta en lo que respecta al Gobierno central es que "se sigue hacia adelante, con lo cual no podemos hablar de colaboración en este sentido".