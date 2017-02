Kate Upton vuelve a la portada de 'Sports Illustrated'

Kate Upton se hizo conocida precisamente gracias a esta publicación que fotografió sus curvas en 2012 y 2013, según recuerda la CNN.

Upton ha aprovechado su protagonismo en este número para agradecer en un tuit a 'Sports Illustrated' este regreso.

La modelo ha tuiteado sentirse honrada y emocionada con esta colección de la marca y por apostar por la belleza de todas las formas y tamaños.

Wow, so honored and excited to be back with @SI_Swimsuit in an issue that celebrates beauty and confidence in all shapes & sizes! #siswim17 https://t.co/lSPBtcK5Wo