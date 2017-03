El padre sordo que enseña a cantar a sus hijas en el lenguaje de signos

Kevin Nadrowski nació sordo. Sus hijas, Dakota y Bayleigh, también son sordas pero Kevin no quiere que eso sea una limitación para ellas y por eso les ha enseñado incluso a cantar con el lenguaje de signos. En un vídeo que ha colgado se le ve cantando “If You’re Happy and You Know It” (Si tú eres feliz, aplaude) con Bayleigh. Kevin Nadrowski ha explicado a People que quiere que este vídeo sirva de inspiración a otras personas con dificultades. Sus padres, cuenta, no sabían cómo afrontar su sordera cuando él era un bebé y quiere que sus pequeñas “sepan que ser sorda no quiere decir que no puede cantar o disfrutar escuchando canciones”.