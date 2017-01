Kristen Stewart sobre Trump: “Estaba realmente obsesionado conmigo”

Y además... Kristen Stewart inicia un nuevo romance con Stella Maxwell

En pleno ola mediática por la investidura de Donald Trump, Kristen Stewart por fin ha contestado a los tuits que el magnate neoyorkino le dirigió hace casi 5 años.

En 2012, el actual presidente de los EEUU lanzó una serie de mensajes por la red social atacando a la actriz, tras verse inmersa en un escándalo de infidelidad con su entonces pareja, Robert Pattinson, su compañero de rodaje en la famosa saga de ' Crepúsculo'.

"Sí, estuvo enojado conmigo hace un par de años, realmente obsesionado conmigo hace tiempo, lo cual fue una locura", admitió Kristen a la revista 'Variety'. La actriz, que actualmente está presentado su nuevo proyecto, 'Come Swin', en el festival de Sundance, habló sobre las duras críticas que el magnate le dirigió: " En ese momento él era solo una estrella de televisión, yo no tenía más referencias de él, por eso no fue algo importante 'para mí. Pero en retrospectiva, alguien me hizo recordar eso y pensé: ¡Ay Dios, es cierto!".

Hace unos años, la popular artista fue retratada con el director Rupert Sanders, quién estaba casado, mientras mantenía una relación sentimental con Pattinson. Fue en ese momento, en el que Trump destacó a través de Twitter mensajes como: "Robert Pattinson no debe volver con Kristen Stewart. Lo engañó como un perro y lo hará otra vez, tan solo esperen. ¡Él puede conseguir a alguien mejor!"