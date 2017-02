¿Sabrías salir del laberinto más grande de España?

Para los que aman los retos difíciles a partir de semana santa tendrán la oportunidad de enfrentarse a uno nuevo. Se trata del laberinto más grande de España. 4.000 pinos sobre 5.000 metros cuadrados en Villapresente, en Cantabria unos cuatro kilómetros si juntamos todas las calles. Diseñado en papel y ahora hecho realidad. Todo ha salido de la cabeza de Emilio Pérez. Y todo para que su hija que está en paro tenga un sueldo digno. Operario de montes, vendía pinos pero con la crisis el negocio no daba para vivir, así que con tanto árbol se le ocurrió esta idea. Un laberinto que se pueda visitar. Ese es el negocio que llevara su hija a partir del 8 de abril cuando se abra al público. Con la entrada se dará el número de teléfono de Emilio, por si alguien no logra salir. Ya están prácticamente todos los papeles en regla, ahora hace falta no perderse.