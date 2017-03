El “pepinazo” de Leticia Sabater

“Toma, toma pepinazo, y me lo como yo, yo, yo”. Esta es una de las estrofas que podremos disfrutar en esta nueva canción que ya se puede escuchar en Spotify. Pero será el 20 cuando de verdad veremos a Leticia en acción, ya que ese es el día elegido para que el videoclip de la que puede ser la canción del verano vea la luz en Youtube.

Conocedora de que le lloverán las críticas, Leticia Sabater ha querido lanzar un mensaje a todos sus ‘haters’: “¡Para mis detractores habituales, que ya estarán afilando la pluma y la lengua, os adelanto que esta vez os he dedicado una toma muy merecida con la que os identificaréis y os quedaréis servidos como nunca!".

Pero además, la cantante ha sido noticia en los últimos días debido a que muchos han asegurado que se ha tenido que operar la cara tras las últimas fotos que ha publicado en sus redes sociales. Aunque la realidad no es esa, y es que ella misma ha asegurado que la cara que tiene se debe a los efectos del sol de Punta Cana.

a los que preguntan que qué me pasa en la cara simplemente es que me he pelado toda la frente en Punta Cana Y poco a poco se va regenerando

ni me hecho ningún liftin ni me he operado quirúrgicamente ni nada parecido simplemente soy una burra y grabando el videoclip me he abrasado