Lindsay Lohan, ¿convertida al Islam?

Lindsay Lohan es una de las celebrities más controvertidas. Allá por donde pasa, casi siempre da un jugoso titular. Ahora, un rumor se ha expandido por las redes sociales y asegura que la artista ha podido convertirse a la religión Islámica.

Esta afirmación se ha producido después de que la actriz haya borrado todas las fotografías de su página de Instagram, dejando tan solo su imagen de perfil y una pequeña biografía en árabe que reza: 'Alaikum salam', que traducido sería 'La paz sea contigo'.

Sin embargo, Dina Lohan, madre de la artista, ha desmentido este tipo de rumores, señalando que la actriz tan sólo se está dando un descanso de las redes sociales, según señaló a GossipCop.

En Twitter, varios usuarios han mostrado su alegría al conocer que Lohan se ha convertido al Islam. "Estoy tan feliz de que Lohan encontrara el Islam. Espero que Alá la guíe y la bendiga", escribió una mujer. "¿He oído que Lohan se convirtió al Islam? Dios le ha mostrado el camino correcto que debe seguir ahora".

La actriz no se ha pronunciado al respecto de este rumor. La artista fue duramente c riticada en 2015 después de que se le fotografiara con una copia del Corán, el libro religioso del Islam. "Mis amgios cercanos son de Arabia Saudita y me regalaron el Corán, y me lo traje a Nueva York porque lo estoy leyendo. Para mí, ha abierto nuevas puertas para experimentar la espiritualidad y encontrar otro sentido verdadero", señaló la actriz por entonces.

Justo después de las críticas, decidió mudarse a Dubai, dónde ha pasado el fin de año. Meses antes, en octubre de 2016 visitó a algunos niños refugiados sirios en Turquía.