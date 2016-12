Lluvia de millones en Madrid

Por primera vez, el Gordo de Navidad ha acabado en 13. La superstición que relaciona este número con la mala suerte, no impidió a José Luis, ni a Vicente, ni a Elena comprar un décimo del 66513 que ha resultado agraciado con 400.000 euros. José Luis no ha dejado de trabajar hoy a pesar de llevar un décimo del Gordo, no así Vicente, que aseguraba a las cámaras que se iba a tomar el día de vacaciones. "En el trabajo me estarán buscando. No me busquéis, que no voy a dejar de trabajar", decía antes de mostrar el décimo a las cámaras. En el barrio también ha sido agraciada Elena que asegura que han sido años de mucha dificultad después de que la empresa de su marido cerrase y se fueran a la quiebra con la pastelería que montaron. Hoy llora de alegría y brinda con cava.