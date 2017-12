Lucha a favor del respeto después de escuchar un comentario en el supermercado

" No soy de los que publican cosas personales en Facebook. Consideré publicar esto, pero siento que es necesario hacerlo. Fui al supermercado esta mañana y mientras estaba allí, noté que una mujer, de más de 50 años, estaba observándome. Odio cuando las personas miran pero no dicen ni hacen nada. Un par de minutos más tarde, ella se acercó a mí y me dijo "Creo que tu ropa es demasiado pequeña para ti ". Totalmente sorprendida y desconcertada y también esperando que no dijera lo que pensaba que decía, le dije "¿Disculpe?" Y ella dijo: "Bueno, sin ofender, pero eres un poco grande para llevar ese tipo de ropa ". Lágrimas instantáneas. No sabía qué decir. Por lo general, soy rápido para contestar a la gente grosera y no soy tímida para decir lo que pienso. Pero me congelé y lloré . Ella dijo: "No intento ser mala, pero tal vez solo deberías reconsiderar tu atuendo antes de salir de tu casa a partir de ahora". Se alejó y yo me quedé parada en el carro con mi hijo de cinco meses mirándome. Estaba llorando en medio del pasillo de Navidad. Me fui sin comprar nada y me senté en mi coche y lloré. ¿Por qué la gente es tan grosera? No es ningún secreto que he ganado peso durante toda mi vida. He dado a luz a dos hijos, así que es inevitable que suceda. ¿Me doy cuenta de que tengo sobrepeso? Sí. ¿Quiero ser más pequeño? Sí. ¿Pero estoy bien con la forma en que me veo? ¡¡Sí!! ¿Por qué un extraño se desvía de su camino para insultar a alguien? ¿Qué hubiera pasado si estuviera muy deprimida? ¿O qué pasaría si constantemente se burlan de mi peso y ese comentario de ese extraño me empujó al límite? Afortunadamente, no me pasa nada de eso. Pero la gente tiene que empezar a ser amable, tener sentido común y ser respetuoso . Esta señora no sabía nada de mí. Mi hijo de 5 meses estaba en el carro y estoy muy agradecida de que mi hijo de 4 años no estuviera conmigo. Esta señora tampoco sabe que he perdido unos 20 kilos antes de tener a Grayson, pero aparentemente eso no es lo suficientemente bueno. Mi ropa era más ajustada de lo que normalmente usaría, pero ¿y qué? No debería importar cómo vista la gente. Por favor, POR FAVOR, respete alas personas. Nunca se sabe por lo que está pasando alguien o si su pequeño comentario, risita, mirada fija, lo que sea, será suficiente para derribar a alguien. No estoy escribiendo esto por simpatía, sino como un ruego a cualquiera que lea esto para que sea amable y respete a la gente. Temo que mi hija crezca en este mundo. Tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos ".