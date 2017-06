'Lynparza' (AstraZeneca) reduce el riesgo de empeoramiento o muerte en subtipo de cáncer de mama metastásico

AstraZeneca ha presentado los resultados positivos de su ensayo fase III que mostró una mejoría clínica y estadísticamente significativa en la supervivencia libre de progresión de las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 negativo con mutaciones en los genes BRCA tratadas con su fármaco olaparib, comercializado como 'Lynparza', en comparación con el tratamiento estándar con quimioterapia.

Este ensayo ha sido designado para la selección 'Best of ASCO' (Lo mejor de ASCO), subrayando la importancia de estos resultados para las pacientes y los profesionales sanitarios, y los resultados se han publicado también en la revista 'The New England Journal of Medicine'.