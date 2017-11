Mabel Lozano publica 'El Proxeneta', la historia real y en primera persona de un esclavista de mujeres en España

EUROPA PRESS

La cineasta y actriz Mabel Lozano presenta este lunes 'El Proxeneta' (Argumentaria), la historia real y contada en primera persona de Miguel, un tratante de mujeres que bajo el sobre nombre de 'El Musico' llegó a convertirse en uno de los mayores esclavistas de mujeres en España y que tras cumplir condena en Herrera de la Mancha da testimonio no sólo del sinfín de atrocidades de las que fue autor, cómplice o testigo, sino también de como funciona un submundo a menudo olvidado y que desde hace 30 años se nutre en nuestro país de víctimas tratadas como "máquinas expendedoras de dinero".

"Yo no hago pornografía del sufrimiento. Que nadie espere de este libro una descripción de cómo se viola a una mujer o de lo que le pide hacer un cliente. Lo que sí se va a encontrar es una descripción de la pasta de la que están hechas estas personas, de cómo lo hacen, de cómo blanquean el dinero, qué armas tienen y cómo las utilizan, de qué hacen con estas mujeres. Eso es un antes y un después", advierte Lozano en una entrevista con Europa Press.

Este trabajo, conforme explica, es fruto de dos años de conversaciones con el ex proxeneta, un hombre con un pasado de abusos que acaba llegando casi por casualidad al mundo de la explotación de mujeres y a quien no tembló la mano para comprarlas, destrozarlas y revenderlas. Lozano cuenta que él "ha dado un giro de 180 grados a su vida" que empezó la noche en que en vez de preguntar a las chicas cuánto dinero habían hecho, preguntó qué tal se encontraban. "De verlas como seres humanos no hay vuelta atrás", dice la autora.

Para Lozano, la obra es resultado de "muchísimas horas y muchísimo dolor", el que sentía cada vez que él ponía nombre y realidad a cualquiera de sus víctimas: más de 1.700 mujeres pasaron por sus manos. Reconoce que "cualquier periodista magnífica o cualquier gran escritora habrían hecho un relato literario mejor", pero insiste en que "no habría sido tan informativo ni tan relevante" porque "es muy difícil no dejarse llevar por los testimonios tan durísimos" y las descripciones tan crudas que contaba el entrevistado.

PROSTITUCIÓN Y TRATA VAN DE LA MANO

"Yo eso ya lo conocía. Llevo años entrevistando a mujeres víctimas de trata en todo el mundo. Yo quería que me contase todo eso que no sabía. "Esta es una voz que corrobora todo lo que hemos escuchado de las víctimas una y otra vez y habla de algo que no nos hemos planteado nunca y es que la mafia son ellos y están en España. Está contando que la prostitución y la trata van de la mano y que son ellos, los españoles dueños de los burdeles, los que han captado de toda la vida a estas mujeres", explica.

Sustenta esta afirmación con un relato que a lo largo de más de 340 páginas expone la transición desde la prostitución a la trata en España y que deja ver como los 'maridos' o 'macarras' que explotaban a mujeres españolas y portuguesas en los 80 se va transformando en el esclavista internacional de hoy poniendo el acento en quiénes son ellos, qué hacen, cómo lo hacen y sobre todo, "de qué pasta están hechos".

"Me interesaba saber hasta de qué color eran los calcetines del tratante. Quería saber de qué está hecha una persona así, que debe carecer absolutamente de empatía, que es capaz de deshumanizar a un ser humano (...) que ve a las mujeres como putas, aunque acaben de llegar y jamás hayan ejercido la prostitución", explica la autora.

Insiste en que se trata de un "negocio multimillonario" en el que los protagonistas "se relacionan con una violencia brutal, van armados" y tratan a las mujeres como "máquinas expendedoras de dinero", una "materia prima" a la que asegura, ponen "fecha de caducidad". "Dicen que las mujeres caducan a los tres años y que después se han deteriorado física o psicológicamente y entonces o las venden a clubes de tercera o las dejan en la calle", señala.

Es también una revelación del relato de 'El Músico': "Todos los clubes y todos los pisos se sustentan mayoritariamente de la trata. Algunos pequeños no tienen el poder de captar mujeres en los países de origen, así que cuando a los grandes se les caduca la materia prima la envían a estos clubes más pequeños, de tercera, o a las calles", apunta Mabel Lozano.

"ESTE SALVAJISMO LE HIZO MUCHO DAÑO"

Otras mueren por el camino. Otras se suicidan. De esas también sabe el protagonista de este relato y de hecho, ellas tienen mucho que ver en que se haya decidido a contarlo. "La brutalidad a la que sometían sus socios en redes rumanas a esas mujeres le iba haciendo daño. Mujeres a las que él había tomado cariño se suicidaban o morían. Todo ese salvajismo le hizo mucho daño", señala la autora, que insiste en que el de este antiguo tratante de mujeres "es un caso singular".

"Tenemos que pensar que todo el mundo tiene oportunidad de redención, de cambiar de vida. Él lo ha hecho. Yo no tenía que juzgarle porque ya lo había hecho el sistema de justicia, había cumplido condena. Todos mis prejuicios y sobre todo el dolor salvaje que me producía su relato, al final lo tenía que dejar de lado porque me parece muy importante lo que estamos contando. Rompe muchos prejuicios y clichés asociados a la prostitución y todo es cien por cien real, cotejado en sentencias e investigaciones policiales", remarca la autora.

En su opinión, esta obra "es un antes y un después" porque "es la primera vez que se escucha esa voz", y va a provocar "una pequeña revolución en el mundo de la noche y de los clubes". "Da un empujón con respecto a las teorías de la voluntariedad o la libertad en el ejercicio de la prostitución y es él quien lo cuenta, cuenta que a algunas se las explota y aotras se las exprime y que el sistema está pensado para hacerlo con todas aunque muchas no se sientan víctimas", añade.

Precisamente, el "sistema" es otra de las claves del libro, pues Lozano dedica todo un bloque a analizar, gracias al conocimiento de 'El Músico', a los "parásitos de la prostitución", toda esa gente que vive de este negocio millonario. "He aprendido que la trata da para mucho y se gana mucho dinero. Puedes tener en nómina los mejores abogados, jueces, fiscales, todos parásitos", destaca.

En su opinión, es así como se explica "que lo hayan hecho tan bien como para que la trata lleve 30 años, desde las olimpiadas, implantada en España, nadie hable de ellos y se sepa tan poco" sobre estos delitos. "No sé si es porque duele y miramos a otro lado o porque lo vemos muy lejano. Quizá nosotras no lo vemos porque no nos ha tocado y ellos no lo hacen porque al final, son nuestros maridos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos los que consumen sexo de pago", zanja la autora.

'El Proxeneta, La historia real sobre el negocio de la prostitución", sale a la venta este 13 de noviembre.