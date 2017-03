"Madeleine murió en el apartamento, no tengo ninguna duda"

Moita Flores, un experto criminalista portugués de 64 años , ha sido muy critico con los padres de Madeleine McCann, Kate, de 49 años, y Gerry, de 48 años. Cuando se va a cumplir el décimo aniversario de la desaparición de Maddie, Flores, que formó parte de la Policia Judicial que realizó la búsqueda inicial, afirma que "Maddie murió en el departamento, no tengo dudas". Flores, añade, según recoge 'The Sun', que no cree en la afirmación de que Maddie fuese secuestrada. "Habría sido imposible pasar por una ventana con un niño".

Aunque los padres de Madeleine no han hecho declaraciones al respecto, alguien relacionado con la familia McCann afirma que no hay pruebas de que Maddie murió en el apartamento. "Hasta que no haya pruebas, sus padres creen que su hija todavía podría estar viva", relatan.



Estas declaraciones llegan justo cuando la policía del Algarve busca desesperadamente a un trabajador que podría tener pistas sobre la desaparición de la pequeña en 2007.