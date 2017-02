¿Madre a los 64? Médicos y pediatras, en contra

Nadie encuentra explicación a que se acceda al deseo de dar a luz de una mujer de 64 años. Ni médicos, ni pediatras. Tampoco la primera niña in vitro de España, Victoria Anna Perea. Ella cree que hay que solucionar los problemas laborales que impiden a las mujeres ser madres a la edad adecuada. No que las técnicas permitan ser madre cuando una se jubila. Los expertos creen que hay que pensar más en esos niños, no en el deseo de sus madres, porque quedarán antes huérfanos y su adolescencia será complicada. Les faltará una figura fuerte que los oriente en esa edad difícil. Sin llegar tan lejos como dar a luz a los 64 años, España se está convirtiendo en uno de los países europeos con más madres mayores. En la clinica pionera en estas técnicas más de la mitad de las inseminadas tienen más de 40 años