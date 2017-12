Maite Pagazaurtundua aboga por adelantarse a las "mutaciones" del terrorismo y desactivar los discursos de captación

La eurodiputada de UPYD Maite Pagazaurtundua ha alertado de las "mutaciones" registradas en los fenómenos del terrorismo internacional del siglo XXI, donde conviven movimientos de corte "clásico" con otros que actúan "como una franquicia", y ha apostado por analizar y estudiar estos flujos para "intentar adelantarse a esas tendencias" y "ser más fuertes" para prevenir la amenaza.

Por ello, ha insistido en que se trata de "un problema de largo alcance" para el que no existe "una solución mágica", sino que se necesitan informes y datos elaborados desde la sencillez y "el rigor".

"La mayoría (de los países) no eran conscientes de que no tenían legislación específica", ha señalado la eurodiputada, advirtiendo de que la "buena voluntad" no siempre sirve, sino que a veces "hay que poner límites, prevenir y detener" para frenar estas dinámicas.