En libertad provisional el maltratador que secuestró a su expareja durante seis meses

Durante seis meses el presunto maltratador trató a su pareja como si fuera un animal, o peor. Sólo le daba lo necesario para sobrevivir, en condiciones tan precarias que no tenían ni luz. Según la Guardia Civil, la sacaba a pasear de vez en cuando, siempre vigilante de que no hablara con los vecinos que no imaginaban el horror que estaba pasando esta mujer de nacionalidad rumana. Cambió de casa huyendo de su expareja porque en abril intentó llevársela trepando y rompiendo la ventana. El juez dictó orden de alejamiento y lo dejó en libertad. Libertad que aprovechó para encontrarla, y secuestrarla quebrantando al orden. Durante seis meses nadie se percató de que ella había desaparecido. Ahora otro juez vuelve a dictar orden de alejamiento y lo deja libre. El maltratador ha vuelto a Novelda donde además tiene otra mujer e hijos.