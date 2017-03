Ocho meses de búsqueda incansable de la extremeña Manuela Chavero

Los amigos de Manuela Chavero no pierden la esperanza. María fue la última en verla antes de que desapareciera sin dejar rastro en Monesterio, en Badajoz, el 5 de julio de 2016. No se llevó ropa, ni dinero, e incluso la casa aparentaba estar habitada. De esto se cumplen ocho meses en los que la Guardia Civil y decenas de voluntarios no han parado de buscar. La investigación apunta a un joven del pueblo cuyo vehículo ha sido registrado en busca de pruebas. Ha sido citado a declarar el 9 de marzo.