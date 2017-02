Maradona la lía, otra vez

La noche de los enamorados, con jacuzzi incluido, prometía. Al menos en las redes sociales porque la realidad, ya dentro de la habitación, fue muy distinta. Su abogado asegura que no hubo violencia, ni alcohol, ni drogas y que Rocío, enfadada, llamó a la recepción para pedir un cambio de habitación, aunque la policía acudió por una presunta agresión. La pareja lleva cuatro años alentando su complicada relación. Incluidas una ruptura, una denuncia por robo o la aparición de este video del 2014, donde el ex futbolista supuestamente golpea a Rocío. Hoy Maradona no ha hablado ni a la salida del hotel ni a la llegada a la comida de la Champions, pero ha escrito que está pasando por un gran momento... en las redes sociales.