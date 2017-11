Tres niños con ataxia telangiectasia participarán en las 'Maratones Zurich' de San Sebastián y Málaga

Tres niños con ataxia telangiectasia (AT) participarán en las 'Maratones Zurich' de San Sebastián y Málaga, donde aspiran a conseguir su medalla de finishers y poder subir con sus sillas al podio.

Con su pasada participación en la Zurich Maratón de Sevilla y la Zurich Marató de Barcelona, el 'Equipo Zurich AT' ha recaudado más de 10.000 euros para investigar esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a unos 30 niños y jóvenes en España, y que aún no tiene cura. Tanto los niños como los runners lucirán el lema 'Corre, frena la AT'.