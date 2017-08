'Marea Blanca' se concentra en Valme, en Sevilla, y pide dimisiones pues "hubo varias denuncias de fallos en ascensores"

La Marea Blanca de Sevilla ha celebrado este jueves una concentración ante el hospital Virgen de Valme en Sevilla, a la que han acudido en torno al centenar de personas, donde ha pedido "responsabilidades políticas" por el accidente mortal del domingo, la dimisión de la antigua directora gerente del hospital y actual directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María Dolores Alguacil, toda vez que "se le presentó varias denuncias de fallos en los ascensores" tanto a la gerencia como a la Inspección de Trabajo.

Esas denuncias, según el dirigente de USO, "ponen en evidencia el peligro que supone para los trabajadores y para los usuarios que a diario vienen al hospital", y aluden a "multitud de incidencias, especialmente en los ascensores 2 y 3, donde las puertas se cerraban sin que hubieran terminado de entrar totalmente a la cabina las camillas o las personas, no funcionaban los sensores de freno de cierre de puertas; o la existencia de escalones en las paradas de los ascensores".

Jiménez ha explicado que les consta que tras las denuncias "hubo pequeños arreglos", de forma que "se cambió el sistema eléctrico de los ascensores, pero estos ascensores tienen 30 años de antigüedad, por lo que tocaba un cambio de cabina, del sistema de cierre de puertas, y no quedarse sólo en el sistema eléctrico, a lo mejor la probabilidad de accidente hubiera siso menor".

"No vamos a esperar a que haya otro accidente, pedimos que se haga una revisión a fondo", ha añadido Martín Recio, quien cree que la Junta "debe dar la cara y asumir responsabilidades políticas derivadas de las privatizaciones y recortes". "No puede salir incólume de esta situación, pues es un problema muy grave que es la punta del iceberg de algo mucho mayor", ha aseverado Martín Recio, quien lamenta el deterioro de los servicios sanitarios públicos "por los recortes y privatizaciones".

El padre de la joven, Juan Manuel Cortés, ha agradecido el apoyo de los presentes y de los que no han podido venir y ha reconocido que aunque está "deseando de llegar a casa y estar con mi mujer, a ver cómo la puedo levantar", sí ha expresado que su presencia se debe a que no quiere "que esto suceda otra vez más, y que no haya otra familia destruida como la mía por culpa de un accidente como éste".