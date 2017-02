Carcaño insiste: "Marta no está en el río Guadalquivir"

El padre de Marta del Castillo mantuvo un encuentro con Miguel Carcaño en la cárcel de Herrera de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real, mientras los buzos rastreaban el fondo del río Guadalquivir en busca de restos de la joven asesinada. "Era lo último que me quedaba después de ver a estos hombres una semana metidos en el agua, así que me decidí, no tenía nada que perder", ha dicho. Carcaño le dijo que no la habían tirado al río sino que la habían llevado, él y su hermano, a la finca de la Majaloba. Además, añadió que si no estaba allí su hermano "la había cambiado de sitio". Ahora Antonio del Castillo intentará rastrear la zona aunque sin implicar a la policía.