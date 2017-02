El juez ordena una nueva búsqueda de Marta del Castillo

La búsqueda se va a centrar en una zona del río que nunca se rastreó. Es lo que llaman el brazo del río Guadalquivir o río muerto, el antiguo cauce. Según el informe se tarda 13 minutos a pie desde la vivienda donde mataron a Marta del Castillo. Miguel Carcaño y quizá el Cuco podrían haber llevado el cuerpo cubierto con una alfombra sobre la silla de ruedas de la madre de Miguel ya fallecida. Un testigo vio a dos encapuchados empujándola. Y otro testigo aseguró haberlos visto por los puentes. Podrían haber bajado por este subterráneo que llega al agua. Después de arrojarla al río, habrían escondido la silla de ruedas para volver Carcaño de madrugada a guardarla de nuevo, cuando fue visto por su vecino. El Cuco también se cambió de pantalones y los dos buscaron coartadas con los amigos, los padres o su novia en el caso de Miguel. A la mitad de la madrugada después de coger el teléfono dos veces a la madre de Marta del castillo, Miguel saltó por la ventana de la casa de su novia para volver con ropa distinta a al escena del crimen.

La teoría no es descabellada aunque hace ocho años alguno de esos testigos no parecía creíble para la policía, en concreto un militar con problemas psiquiátricos que aseguraba haberlos visto en un puente de la dársena. En la práctica, los jóvenes tendrían que haber lastrado el cuerpo y haberlo posado en el fondo, donde cubre entre 4 y 5 metros. Porque las aguas del río muerto son estancas y calientes. La descomposición lo habría sacado a la superficie levantando hasta tres veces su peso. Pero el padre de Marta del Castillo bajó un sonar a la zona con ayuda de un experto, y detectó cinco bultos compatibles por tamaño y una veintena de objetos no identificados que considera sospechosos. Podrían ser hasta piedras y en principio no han podido verse ni la alfombra, ni la medalla del Betis que llevaba Marta, porque las aguas son totalmente turbias. Hay que bajar con buzos y buscar al palpo y eso es lo que ha autorizado el juez, tras el informe favorable de la policía.