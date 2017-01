Martin Baron, director de Washington Post ante posibles presiones de Trump: "Estoy listo para recibir su llamada"

El director del Washington Post, Martin Baron, ha asegurado que está "listo" para recibir llamadas de presión procedentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha advertido de que va a hacer su trabajo, "descubrir la verdad y publicarla".

Así lo ha explicado Baron durante un encuentro con periodistas este miércoles 25 de enero en Madrid, previo a su participación en el foro 'Conversaciones con...', invitado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. El coloquio ha tenido lugar en el ISEM Fashion Business School de la institución educativa y ha contado con la presencia de la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Mónica Herrero.

"Si él quiere hacerme una llamada estoy listo para recibirla. No me importa porque vamos a hacer nuestro trabajo", ha insistido el director del Washington Post, que ha agregado que los periodistas tienen la "obligación de publicar la verdad" y de "destaparla", en su caso.

De este modo, Baron ha manifestado que durante la campaña electoral en Estados Unidos el periódico ha tenido dos 'fact-check', dos especialistas de la investigación y la verificación que revelaron las "falsedades" de Trump y del resto de candidatos, y ha adelantando que el Washington Post va a continuar con su "misión" durante la administración de Trump porque "parece que hay mucho que hacer".

"Todos los periodistas que trabajan en nuestra redacción deben ser fact-checkers", ha apuntado el periodista, al tiempo que ha agregado que el trabajo del periodista es "encontrar los hechos y verificarlos".

Respecto a la situación de los medios de comunicación tradicionales, Baron cree que "están sufriendo una crisis de credibilidad" y que la confianza de la ciudadanía en ellos "ha bajado mucho a lo largo de los años y, especialmente, durante la campaña, porque ha habido muchos ataques contra los medios por parte de todos los candidatos y, en concreto, del republicano". Para luchar contra esta situación, Martin Baron considera que los periodistas tienen que seguir contando la verdad. "Espero que a largo plazo el pueblo tenga confianza en el trabajo que hacemos cada día", ha remachado.

A su juicio, hay "mucha gente" que no tiene interés en los hechos, "solamente en la 'información' que está de acuerdo con su preexistente opinión". "Es un gran problema en la sociedad y un problema fundamental en la democracia porque es importante que estemos de acuerdo en los hechos básicos", ha subrayado.

Sobre el futuro de la libertad de expresión en Estados Unidos, Martin Baron ha advertido de que "está en juego", aunque opina que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la era Trump. Así, ha asegurado que los medios no están "en guerra" contra el presidente, sino "tratando de cubrirle" informativamente. Sin embargo, según ha denunciado el director del Washington Post, Trump está tratando de "deslegitimar y deshumanizar" a los medios de comunicación, lo cual le preocupa "mucho" porque juegan un "papel central" en una democracia.

MODELO DE MEDIOS

En cuanto al modelo de medios de comunicación, el director de Washington Post ha afirmado que en la actualidad hay "mucha experimentación". Por ejemplo, ha detallado que la cabecera que dirige sigue un modelo de pago, por suscripción, y en el cual tras leer cinco artículos es necesario pagar.

Además, ha recordado que Internet es un medio de comunicación "distinto" y con su aparición la industria periodística "casi no hizo nada" más allá de publicar los artículos del periódico en la red al principio, y hacerlo "más rápido" después. "Nada cambió", ha rememorado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de pensar en Internet como un medio "más auténtico", en el que se utilizan nuevas herramientas. "Tenemos que dejar atrás la forma de comunicación anterior", ha remachado.

En este contexto, el director de Washington Post ha reconocido que no es fácil adaptar una redacción de periódico tradicional al mundo online, pero ha avisado de que es un "requisito" que el nuevo contexto exige. "Es importante que toda la redacción entienda los cambios de los que deben apropiarse y no sólo adaptarse", ha apostillado.

Martin Baron ha recordado que el Washington Post contratará a 60 profesionales más este año, y creará un equipo de investigación dedicado, en su primer año de vida, a investigar a la Administración Trump. En concreto, ha indicado que el equipo estará integrado por 8 personas (un editor, un diseñador, un experto en Big Data y cinco reporteros). "Deben trabajar en días y semanas, el lugar de en semanas o años", ha puntualizado.

LAS HISTORIAS "SERIAS" TAMBIÉN ATRAEN

Por otro lado, Martin Baron ha puntualizado que en este ámbito no es necesario publicar artículos "frívolos", ya que las historias "serias" también atraen a los lectores. En este sentido, ha señalado que el Washington Post tiene una "marca y una identidad". "Nuestros lectores entienden que no somos aliados de ningún partido, de ningún político ni ideología. Somos aliados de la verdad", ha declarado.

En el foro 'Conversaciones con...', el director del Washington Post ofrecerá la conferencia 'The Future of Legacy Media', donde dará a conocer su visión sobre el periodismo, así como la estrategia que está llevando a cabo en la actualidad la publicación que dirige desde 2013. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Fundación Rafael del Pino, que co-organiza el evento.

En este sentido, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha indicado que Baron será recibido en el mismo foro que periodistas de la talla de Jill Abramson (ex-editora del New York Times), Paul Steiger (fundador de ProPublica), David Levy (director del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford) o el fotógrafo James Nachtwey.

Baron fue nombrado director del Washington Post en 2013 y unos meses después el propietario de Amazon, Jeff Bezos, compró el histórico diario. Desde ese puesto, Baron se encarga de las ediciones impresa y digital del periódico, que cuenta con 650 periodistas. En este tiempo, el Post ha superado en audiencia al The New York Times y ha ganado cuatro Premios Pulitzer.

Antes de incorporarse al diario de Washington, Baron dirigió The Boston Globe durante 11 años, etapa en la que el Globe ganó seis Premios Pulitzer. En 2004, la National Press Foundation le nombró Editor of the Year.