Mártires religiosos no formarán parte del nuevo callejero de Madrid por estar "notablemente" representados

El Comisionado de la Memoria Histórica no propondrá en su revisión de las calles de Madrid que deben cambiar de denominación por recoger referencia al franquismo el nombre de mártires de la persecución religiosa, al ser un colectivo "notablemente" representado en las arterias de la capital.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, la asociación católica Enraizados solicitó tanto vía online como de forma presencial, en una entrevista, que se otorgara el nombre de mártires religiosos a las calles de Madrid.

Esta petición, "como con todas las que realizan", fue estudiada por el Comisionado. Así, se desestimó la petición por entender "que era un colectivo notablemente representado en el callejero de Madrid", con cerca de 40 calles dedicadas a este colectivo.

Según ha explicado las mismas fuentes, la revisión del callejero madrileño por parte del Comisionado tiene como intención "la recuperación de nombres antiguos, la promoción de las mujeres o la recuperación de colectivos no representados hasta el momento".

En el mismo sentido han indicado que también recibieron propuestas para eliminar nombres víctimas de la persecución religiosa, y que no los han retirado.

"CRITERIOS IDEOLÓGICOS"

Por su parte, la asociación Enraizados ha indicado que "la sobrerrepresentación, infrarrepresentación es discutible".

"Aparte de víctimas de persecución religiosa, en este colectivo hay maestros, hay científicos, hay mujeres relevantes; criterios que la Comisión consideraba prioritarios", ha asegurado la asociación.

Para Enraizados, no aceptar su propuesta supone "no considerar su cualidad de ciudadanos y quizás no elegirles por criterios ideológicos". "Si nuestro Ayuntamiento quiere ser el de todos y no solo el de una parte debe hacer una propuesta que recoja a las víctimas de los dos bandos", han asegurado.