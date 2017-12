Médicos y pacientes urgen un plan de cribado de la hepatitis C que "aflore" a los 100.000 pacientes aún sin diagnosticar

Podría hacerse por grupos de riesgo, edad o de forma universal, y en cualquier caso es más "coste-efectivo" que otros

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a hepatólogos, médicos de familia y asociaciones de pacientes, ha reclamado al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que pongan en marcha un plan nacional para el cribado de la hepatitis C que haga a "aflorar" a los alrededor de 100.000 afectados con el virus que está aún sin diagnosticar.

"Necesitamos un cribado que haga aflorar a todos los casos que aun no se conocen, y es necesario afrontarlo más pronto que tarde", según ha defendido el coordinador de esta organización Javier García-Samaniego, hepatólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, durante un manifiesto firmado este lunes para reivindicarlo.

Según este experto, España se ha convertido en un referente a nivel mundial desde que hace dos años aprobara el Plan Nacional de la Hepatitis C, ya que está previsto que se cierre el año con más de 90.000 pacientes tratados con los nuevos fármacos de última generación, que consiguen curar el virus en más del 90 por ciento de los casos.

De hecho, el coordinador de AEHVE avisa de que si no se pone en marcha este cribado en una década España volvería a encontrarse nuevamente con un repunte de casos y un incremento de la prevalencia de la hepatitis C.

"El Ministerio debe ejercer el papel que le corresponde", ha reclamado por su parte el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Madrid, Adolfo García Ortega, que alerta de que "no se puede perder más tiempo y hay que ponerse a trabajar", como ya ha hecho La Rioja, primera comunidad en anunciar que impulsará el cribado del virus "para buscar a esos pacientes que no saben que están enfermos.