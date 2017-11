¿Quién es Meghan Markle, la prometida del príncipe Enrique?

Markle, hija de madre afroamericana y padre de ascendencia holandesa, tiene el personaje de Rachel Zane en la serie Suits desde 2011, aunque también ha actuado en otras Castle, The League, Fringe y 90210.

Antes de ser actriz la prometida del príncipe, octavo en la línea de sucesión a la corona inglesa, fue modelo del concurso de televisión 'Deal or No Deal', algo que no va contando, pero que las revistas del corazón revelaron.