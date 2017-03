Méndez de Vigo acusa a ERC de "inventarse las cosas" tras preguntarle por ayudas a la escolarización en centros privados

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha acusado al portavoz de Educación de ERC en el Congreso, Joan Olòriz, de "inventarse las cosas" después de que el diputado catalán le cuestionara sobre unas ayudas de 6.000 euros a las familias que escolarizan a sus hijos en un centro privado. "No es cierta la pregunta", ha señalado el ministro.

"¿Piensa continuar aplicando la disposición adicional 38 de la LOMCE, que prevé una ayuda de 6.000 euros a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en una escuela privada?" es la pregunta registrada por Olòriz para la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso y que, según ha explicado Méndez de Vigo, ha leído "con detenimiento" varias veces y no ha entendido.

"He recurrido a la disposición adicional 38 y no he visto nada de 6.000 euros", ha apuntado el titular de Educación, quien ha pedido al político catalán que le explicase a qué se refiere con la cuestión.

Olòriz ha reprochado a Méndez de Vigo que "no parece darse cuenta" de que "sólo el 0,07 por ciento" de más de un millón y medio de alumnos matriculados en Cataluña han decidido acogerse a esta adicional 38 lo que, a su juicio, demuestra que es una medida "inútil" que "no se corresponde a la realidad de la escuela catalana".

DEFENSA DEL MODELO LINGÜÍSTICO CATALÁN

"Dejen tranquilo un modelo lingüístico de éxito", ha pedido el diputado, quien ha señalado que quienes acaban la educación con este método conocen las dos lenguas cooficiales y tienen dominio creciente del inglés, lo que, a su juicio, favorece "la cohesión social y la igualdad oportunidades". "No continúe con la mala fe de su antecesor, José Ignacio Wert, que se ríe de nosotros cómodamente desde París y cínicamente desde el cuadro que han colgado en el Ministerio y que ha costado 20.000 euros", ha concluido.

Tras estas palabras, Méndez de Vigo ha acusado al portavoz de ERC de haber "hablado de otras cosas" en su intervención que no tiene que ver con la ayuda de 6.000 euros y le ha pedido que "abra su mente" y acuda con "voluntad de escuchar a otros" al pacto de Estado que se está negociando actualmente en la Cámara Baja.