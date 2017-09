Méndez de Vigo critica el aviso del PSOE de un 'otoño calentito' en educación y le pide "seriedad" ante el pacto

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha criticado el aviso de la secretaria del PSOE de Educación, Luz Martínez Seijo, de un "otoño calentito" en Educación y ha pedido a esta formación "seriedad" en un momento en el que se negocia el Pacto por la Educación.

En este sentido, ha indicado que no sabe "a qué viene" la advertencia de los socialistas, que "solamente trae intranquilidad a familias y profesores". "Eso no es bueno", ha subrayado, para añadir que en España hay un consenso "muy general" sobre la "necesidad" de un pacto, al que aspiran, según ha dicho, todos los grupos políticos. "Si el PSOE no lo está, que nos lo diga y no le haré mucho caso", ha apostillado.