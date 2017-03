Méndez de Vigo insiste en que la huelga educativa "no se justifica en absoluto" y espera una repercusión escasa

EL Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido en que la huelga convocada para este jueves por la comunidad educativa "no se justifica en absoluto" y confía en que su repercusión "sea escasa y no haya ningún acto violento".

"Fue convocada hace tres meses, no hay ningún motivo porque en estos momentos hay tranquilidad y certidumbre", ha explicado el ministro en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press. Méndez de Vigo ha reiterado que "la LOMCE no se puede derogar" porque supondría "dejar en la cuneta, en un limbo jurídico, a más de 8,1 millones de alumnos porque no habría legislación" y ha añadido que "eso lo saben los convocantes".

El titular de educación ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha pacto con las comunidades autónomas modificaciones que afectan al carácter académico de las evaluaciones y ha recordado que en el Congreso se ha constituido una subcomisión que estudia la posibilidad del alcanzar un pacto en materia educativa.

Asimismo, ha rechazado los argumentos de los convocantes de la huelga en cuanto a los recortes en becas y la falta de docentes. "El gobierno está muy implicado en la educación y lo más importante es que nadie deje de estudiar por motivos económicos, poque para nosotros eso es la dimensión social de la educación". En cuanto al profesorado, ha asegurado que el número actual de docentes es superior "al que había en 2008 cuando comenzó la crisis".

En cuanto a la convocatoria de oposiciones, el titular de educación ha garantizado que el Gobierno prepara la "oferta pública de empleo más importante de la historia de España" y ha asegurado que la intención de su ministerio es elevar la tasa de reposición de profesores y reducir de un 20 a un 8 por ciento la tasa de interinos. Para ello, Méndez de Vigo ha hecho hincapié en la necesidad de aprobar los presupuestos para 2007 que el Gobierno "presentará la última semana de marzo o la primera de abril".