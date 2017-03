Méndez de Vigo, sobre las oposiciones por decreto para profesor: "Se ha dado una salida cuando se ha podido"

El ministro portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido la decisión tomada por el Ejecutivo de presentar el próximo 31 de marzo, junto a los presupuestos generales del Estado, un decreto ley que permita a las comunidades autónomas convocar oposiciones para maestro, una solución que, a su juicio, da una salida a la situación "cuando se ha podido".

También ha señalado que "muchas comunidades autónomas" se dirigieron a Educación para pedirle que se hicieran las pruebas y ha indicado que, en el caso de que las CC.AA. no lleven a cabo las pruebas, "el decreto ley prevé que se pueda recuperar la oferta el año que viene".

"Hay que destacar el esfuerzo del Ministerio de Educación y del de Hacienda para dar una salida a tanta gente que está estudiando unas oposiciones y que veía con que no iban a poder convocarse y en cuanto se ha podido hacerlo, lo hemos hecho. Me parece que eso es pensar en la gente, que es lo que tiene que hacer el Gobierno", ha asegurado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Méndez de Vigo ha subrayado que "hay que partir de la base de que este año 2016/2017 ha sido extraño desde el punto de vista de los presupuestos porque no ha habido Gobierno hasta el 5 de noviembre". "Las disposiciones constitucionales y los compromisos con Bruselas obligan a presentar el anteproyecto de los PGE de forma tal que éste pueda ser aprobado antes de que acabe el año pero este año no ha sido así --ha añadido--. El presidente del Gobierno se ha referido en varias ocasiones sobre el coste del no gobierno y éste es un ejemplo claro del coste de no gobierno".

A su juicio, "en este contexto, el Gobierno ha entendido y ha mostrado sensibilidad en el ámbito de la educación" y ha recordado que las pruebas para docentes se hacen habitualmente en el mes de julio. "Por lo tanto, si esa oferta pública de empleo estuviera en los PGE, difícilmente podría llevarse a cabo hasta que éstos no se hubieran aprobado y estaríamos hablando en su caso del mes de junio", ha relatado.

Por todo ello, ha enfatizado que el ministro de Hacienda "ha mostrado una gran sensibilidad" para ofrecer una solución al respecto.

Por otro lado, ha subrayado que la educación tiene "unas características especiales unidas a la apertura del curso" y ha hecho alusión a la interinidad, "una situación que el Gobierno quiere remediar". En este punto, ha señalado que la tasa de interinos se sitúa actualmente en el 20% y que el objetivo del Ejecutivo es reducirlo al 8% en tres años.