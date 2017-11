Menores españoles piden a la ONU frenar los desahucios: "Los niños sufrimos y parece que a nadie le importa"

La Plataforma de Infancia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH) han lanzado la campaña '#LlavesSinHogares', mediante la cual los niños y adolescentes que forman parte de la Escuela de Derechos de la Pah han enviado cartas al Comité de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, con el objetivo de que sus demandas sobre la violación al derecho a la vivienda, que están viviendo de primera mano, sean escuchadas.

"Los tribunales no saben el dolor y el sufrimiento que sienten los desahuciados. Los niños sufrimos y parece que a nadie le importa", "Como niña, sé que empezar de cero da mucho miedo por dejar a tus amigos y tu casa y no saber que hacer", o "Espero que cuelguen esta carta en la pared para que no se les olvide", son algunas de las frases que estos niños han dirigido a los miembros del Comité.