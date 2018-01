Miles de motoristas acudirán los próximos 15 días a La Leyenda, Pingüinos y Motauros, con sendos homenajes a Nieto

Miles de motoristas procedentes de toda España y diferentes partes del mundo recorrerán las carreteras de la Comunidad en el primer mes del año para acudir, en un espacio de tiempo de dos semanas, a tres concentraciones moteras que se desarrollarán en Valladolid, Cantalejo (Segovia) y la localidad vallisoletana de Tordesillas, todas ellas con En concreto, el próximo fin de semana, entre los días 11 y 14 de enero se desarrollará en Valladolid la 35 edición de Pingüinos y en la localidad segoviana de Cantalejo y los municipios La Leyenda Continúa, mientras que del 18 al 21 será Motauros la que tenga lugar en Tordesillas.

A lo largo de estos días actuarán 'Hook' y 'Helia Brown & The Sugar Daddies' (jueves); 'Cruce de Caminos', 'El Drogas', 'The best of rock tribute' y el dj Sergei Rez (viernes); 'Mojinos Escozios' y el tributo a Fito y Fitipaldis 'Los Fiteros' el sábado, jornada en la que se celebrarán el 8º Festival de Música Motauros y el 11º Bike Show.