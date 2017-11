Miles marchan en Madrid contra la violencia machista, con cánticos de 'Yo sí te creo' por el juicio a la Manada

Miles de personas se han manifestado este sábado en el centro de Madrid contra la violencia contra las mujeres en una marcha en la que manifestantes, cánticos y pancartas han recordado a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y a las víctimas de agresiones sexuales, con menciones abundantes al juicio a "la Manada" que se celebra estos días por un presunto caso de violación múltiple a una joven de 18 años en 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona.

De hecho, algunos de los cánticos coreados en la manifestación han sido los de 'No estamos solas, venimos en manada' o 'Yo sí te creo', y varios de los asistentes han explicado que el recuerdo de la agresión sexual ha sido una de las razones que han contribuido a que se decidieran a acudir a la marcha.

Otras proclamas escuchadas han sido 'No es no, lo otro es violación', 'No son muertes, son asesinatos' y 'Nos tocan a una, nos tocan a todas', así como 'Madrid será la tumba del machismo'. El recorrido ha sido animado por una 'batukada' organizada por percusionistas de distintos conjuntos de Madrid.