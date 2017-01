Miles de personas se manifiestan en Sevilla por una sanidad pública "universal y de calidad"

Miles de personas --unas 20.000 según sus promotores-- se han unido este domingo a la Marea Blanca de Sevilla para manifestarse por el casco histórico hispalense reclamando una sanidad pública "universal y de calidad". Una manifestación que se une a otras efectuadas simultáneamente en las capitales andaluzas de Huelva, Málaga y Granada.

Según las estimaciones de la unidad de Policía adscrita a la Junta, recogidas por Europa Press, unas 4.500 personas se han sumado a una manifestación que se ha iniciado a las 12,00 horas a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, y ha transcurrido por la Avenida de la Constitución para culminar en las inmediaciones del Ayuntamiento de Sevilla, en la hispalense Plaza Nueva.

El presidente de la Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla (CAIS), José Baena, ha indicado a Europa Press, como portavoz de la Marea Blanca sevillana, que la manifestación "ha sido un éxito total, superando nuestras expectativas de 10.000 asistentes para congregar, según nuestras estimaciones, 20.000 personas, que llenaban por completo la Avenida de la Constitución".

Baena ha destacado "el carácter alegre" de las reivindicaciones de una manifestación "con batucadas, con consignas que no faltaban al respeto y que se ha desarrollado sin ningún incidente".

Asimismo, el portavoz de Marea Blanca, ha señalado que ahora es "el turno de que Susana Díaz escuche a los ciudadanos" y que "se siente en una mesa de debate con los profesionales, que son los que deben encargarse de la gestión hospitalaria" en lugar de "comisarios políticos".

En este sentido, Baena ha recalcado que si no se abre ese canal de comunicación o que la respuesta dada es "no satisfactoria", desde Marea Blanca van a seguir "peleando" y que la protesta de este domingo "no será la última" y que esperan que se desarrollen marchas en las ocho provincias andaluzas y que sea "culminada" con una manifestación multitudinaria de todas las 'mareas' en la capital hispalense y que llegue a concentrar unas 100.000 o 200.000 personas.

Desde Marea Blanca han leído un manifiesto a su llegada a Plaza Nueva, donde se ha detallado un listado de peticiones con demandas como la existencias de tres hospitales completos con todas sus carteras de servicio en lugar "de los dos hospitales y medio que existen en la provincia de Sevilla", por lo que para ello se solicita la apertura del Hospital Militar, un recinto que se encuentra "no operativo y en proceso de desmantelamiento" pese a que "costó mucho hacerse con él y que supuso una inversión de unos 20 millones de euros para su equipamiento".

PODEMOS: "INFORMACIÓN TÓXICA"

De su parte, el secretario de organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, ha indicado que la formación morada se manifiesta en cuatro capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública universal y de calidad para todos con el objetivo "de no ceder ni un euro, ni un milímetro, ni un médico, ni una enfermera, durante el desmantelamiento de los servicios públicos y especialmente la sanidad que el Gobierno de Susana Díaz viene impulsando y que el Gobierno del PP viene consintiendo".

En este sentido, Molina ha expresado que "es absolutamente impresentable que la presidenta quiera contrarrestar estas movilizaciones masivas de andaluces", que reflejan "el clamor popular existente en contra del desmantelamiento de un servicio esencial", argumentando que los que manifestantes "están siendo manipulados".

Ante ello, el dirigente de Podemos ha recalcado que habría que preguntarle a Díaz "si no es realmente ella la que intenta manipular a los andaluces infestando de información tóxica lo que es una realidad, que la gente está en la calle demandando un servicio público de calidad y universal".

IU: "ASUMIR ERRORES"

Por su parte, a la manifestación también ha asistido el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, quien ha exigido que el Gobierno de Susana Díaz "se ponga las pilas, asuma los errores, modifique las propuestas y dote de una mayor inversión", siempre atendiendo al "clamor de la calle".

En este sentido, ha señalado que IU se mueve en defensa de la sanidad pública que atienda a las necesidades de la gente, por lo que es necesario reivindicar unas mejoras en la gestión de la Junta de Andalucía, que tiene que "prestar atención".

De esta forma, IU va a "romper cualquier intento que hable de privatización". Así, ha explicado que actualmente hay "dos enemigos del sistema público de sanidad" como son "los que aprovechando los errores de gestión quieren privatizarlo y, quienes cometiendo errores, abren el campo que pueda intentar que se privatice".

Así, ha insistido en que hay que corregir los errores de gestión, que se modifique lo que haya que modificar, que se aumenten las inversiones, se atienda los "atascos" que existen en urgencias, la "tardanza" en acudir a los especialistas o el "deterioro" en la atención primaria.

Ha indicado que las movilizaciones se están produciendo en Huelva, Granada, Sevilla y Málaga tienen como objetivo "mejorar la atención en el sistema sanitario andaluz y reivindicar una sanidad pública", y así lo tiene claro IU en esta movilización.

Con respecto a la criticada "politización" de la manifestación, Maíllo ha señalado que este pensamiento lo tiene la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en "un acto de miopía política", ya que se trata de "una propuesta del pueblo andaluz", y por cierto, según ha continuado irónicamente, "somos representantes del pueblo andaluz como Díaz".

Así las cosas, el coordinador general ha insistido en que IU va a contribuir a que "ese diálogo por la defensa de la sanidad publica se convierta en una apuesta de modificación de los recortes que se han producido y dos llamadas de atención, al Gobierno andaluz para que corrija los errores de gestión y, al Gobierno central, para que de nuevo modifique y aumente trasferencias de sanidad en Andalucía", ha concluido.

PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES

Por otro lado, la edil de Participa del Ayuntamiento de Sevilla Cristina Honorato ha destacado el gran número de personas que han recorrido este domingo las calles del centro de Sevilla en defensa de la sanidad pública. "Hay que celebrar que la mañana de este domingo las calles de Sevilla estén repletas de gente por la movilización de la Marea Blanca, que tanta falta hacía", ha apuntado añadiendo que "esta Marea Blanca, como la verde y todos los movimientos, son fundamentales pues devuelven la ilusión para seguir reivindicando nuestros derechos".

"Ni la educación, ni la sanidad pueden pagar estar crisis que han generado tanto el PSOE, como el PP con sus políticas", ha continuado Honorato durante la movilización.

A nivel local, la edil de Participa ha recordado las plataformas vecinales que en Sevilla están defendiendo la sanidad pública y universal, como en Pino Montano o las Águilas. "Participa estará con la ciudadanía que se organiza y defienda la sanidad pública", ha concluido Honorato, que ha estado en la movilización junto al también concejal Julián Moreno y más integrantes de Participa Sevilla.

También se ha sumado a la manifestación el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, que ha abogado por una sanidad "pública de calidad" y ha criticado tanto "el discurso triunfalista de Susana Díaz" como "la desfachatez del PP, que apoya abiertamente en algunos casos o encubiertamente en otros este tipo de manifestaciones cuando son los culpables de los recortes de este país".

Rojas ha incidido en que en Sevilla "también estamos sufriendo los recortes de Susana Díaz", y entre otros ejemplos ha citado el cierre del centro de salud de Huerta del Rey, que "está saturando el centro de Mallén".