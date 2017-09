Misionero en Colombia destaca que el Pontífice "anima, fortalece y dignifica" con su presencia: "Es el Papa de la gente"

El corazonista Gumersindo Cantón Franco asegura que los colombianos le han recibido con "innumerables muestras de afecto y cariño, bañadas en una gran dosis de agradecimiento"

Cantón Franco lleva cuatro décadas en Colombia, y su congregación --Hermanos del Sagrado Corazón-- gestiona un colegio en Medellín. En una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del viaje del Papa al país sudamericano, el religioso ha explicado que el encuentro con el Papa Francisco en Colombia ha sido "un momento de gran alegría para el país en general y para las comunidades religiosas en particular".

En este sentido, ha hecho hincapié en que la visita del obispo de Roma se enmarca "en una coyuntura muy especial y particular" para Colombia. "Estamos inmersos en la dinámica de los procesos de paz y reconciliación social para ver si se pueden sanar tantas heridas y tan graves que nos ha dejado un conflicto bélico muy prolongado en el tiempo, aunque de no muy alta intensidad", ha remachado.

El religioso ha puesto en valor el discurso que, el miércoles 6 de septiembre, dio Francisco ante los jóvenes frente a la puerta de la Nunciatura Apostólica. "No se dejen engañar, no pierdan la alegría y el entusiasmo y sigan siempre para adelante", les dijo, como rememora Cantón Franco, que considera "de suma importancia el mensaje de justicia, perdón y reconciliación" que ha trasladado al pueblo colombiano, "más necesitado que nunca de estas virtudes escasas y ajenas en el fragor de un conflicto".

El misionero, que no había tenido ocasión de conocer al Pontífice con anterioridad, ha asegurado que "con su presencia parece que se alivian un poco las cargas". "A pesar de lo multitudinario del encuentro con Francisco, su sola presencia revitaliza y dinamiza nuestra fe", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que se dan "por satisfechos" con verle, "aunque sea de pasada".

Gumersindo Cantón Franco no olvida el "vínculo especial" que el obispo de Roma tiene con Latinoamérica, donde los problemas "son comunes: la desigualdad, la pobreza, el olvido sistemático de los gobiernos para solucionar las necesidades, la corrupción".

"Todo esto ha marcado al Papa Francisco, que no olvidemos que, siendo sacerdote y, posteriormente obispo y arzobispo de Buenos Aires, siempre ha tenido en su mente a los más desfavorecidos y pide a la Iglesia que redirija su mirada hacia estas personas. Esta comunión hace que no se olvide de su Latinoamérica en general y de su patria chica en particular, aunque tampoco lo lleva a descuidar otros grupos sociales y de otras latitudes", ha concluido.