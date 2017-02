Hace historia al ser la primera mujer en participar en Miss Australia en silla de ruedas

Justine Clarke, de 26 años, se ha convertido en la primera mujer en participar en un concurso de belleza nacional, en este caso Miss World Australia, para entrar en el concurso de Miss Mundo. Lleva dos años en una silla de ruedas, pero para Justine "una silla de ruedas no me define o me limita. Puedo ser fuerte, femenina y guapa", ha declarado. "Quiero que la pasarela sea un lugar inclusivo y justo para todo el mundo", añade.