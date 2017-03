Mister Gay Siria, el certamen de belleza que "es una forma de sobrevivir"

Desde que comenzó la guerra en Siria, los homosexuales sirios han supuesto para el Estado Islámico un objetivo a erradicar. No hay más que recordar las desgarradoras imágenes en las que jóvenes gays eran arrojados por los terroristas desde los tejados. Una doctrina del odio que ha provocado, en contraposición, el auge de movimientos en defensa de estas víctimas homosexuales.

Mahmoud Hassino, quien trabaja con los refugiados LGTB en Berlín, creó hace sólo un año Mr. Gay Syria, un concurso de belleza que consistía en encontrar al candidato sirio idóneo para competir en el Gay World 2016, según informa The Guardian.

Un hecho que ha sido objeto de perspicacia y sensibilidad de Ayse Toprak en un documental titulado como el concurso, Mr. Gay Syria. Toprak aseguró a The Guardian que "Mahmoud estaba muy harto de que todo el mundo asociara a los sirios gays con los asesinatos". "Quería que el mundo supiera de los sirios gays vivos, no sólo de los muertos".

La película de Toprak presenta la vida de un puñado de concursantes, todos ellos refugiados que viven en Estambul, mientras se preparan para el gran evento. El foco principal está en Hussein, un peluquero que oculta su sexualidad a su familia y que además una hija pequeña. También está Omar, un cocinero muy simpático, y Wissam, que planea ganar a los jueces con una combinación de orejas de Minnie Mouse, tacones y pantalones provocadores.

"Es parte de su lucha que quieran reír y divertirse para mantenerse con vida. Todos en esa habitación se sentían orgullosos de quienes eran", explicaba Toprak al mismo diario.

Incluso para estos sirios que han llegado a Turquía, la vida sigue siendo ardua: como inmigrantes no tienen derechos y no pueden trabajar legalmente, cuenta Toprak.

Pero él hizo una elección desde el principio para contar una historia más esperanzadora. "La miseria de la crisis siria de alguna manera termina abrumando lo que hay debajo. La gente se cansa de ella y deja de escuchar o ver".

Mahmoud me dijo: "Si siempre estoy llorando, es como si yo no existiera"." Él necesita divertirse con la vida para sentir que todavía la está viviendo. Mira su idea de Mr Gay Syria. ¿Quién celebraría un concurso de belleza en medio de esta crisis? ¡Es una locura! Pero en realidad es una forma de sobrevivir".

Una institución que emerge de la película sin mucha distinción es Mr. Gay World. A pesar de que su sitio web está lleno de sentimientos, el objetivo del concurso anual, nos dice, es recordarnos que "en muchas regiones de nuestro planeta ser gay es aún un desafío y una lucha por los derechos humanos básicos".

Sin embargo, después de elegir un ganador para presentarse al concurso que iba a ser celebrado en Malta, no le dieron el visado para poder viajar. Algo que no pudieron solucionar, ni siquiera proponiendo a los organizadores presentarse a través de Skype.

"Eso fue una gran decepción para todos nosotros," Toprak está de acuerdo. "La organización dice que no es sólo un concurso de belleza, que se trata de derechos humanos, pero cuando llegas allí, encuentras que no hay presencia de los medios de comunicación. Creo que en realidad estaban asustados de tener un sirio gay allí. Por el honor y el simbolismo, podrían haberle dado el premio. En cambio, dijeron: No, tiene que estar aquí en persona".

Aunque Toprak ve un rayo de esperanza en lo que concierne a los homosexuales después de los resultados de los Oscar. "Moonlight es una película increíble, significativa y estoy segura de que tendrá un impacto. Se ve que las películas han logrado cambiar la política, cambiar la vida". "Un amigo mío que lo vio dijo: Me hizo desearle lo mejor a estos chicos". "Esa es una sensación importante. Si todos los que lo ven se sienten de esa manera, puede que no cambie la política, pero tal vez nos haga sentir más cerca de las personas que tememos".