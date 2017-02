La juez Montalbán advierte de que "hay responsabilidad del Estado" cuando el sistema falla a una víctima de violencia

La juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y expresidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Inmaculada Montalbán, ha advertido este miércoles 22 de febrero de que "cuando las mujeres acuden al sistema judicial pidiendo protección y el sistema no responde, entonces hay que hablar de responsabilidad del Estado por funcionamiento anormal", cosa que "puede ocurrir".

En declaraciones a los medios antes de intervenir como ponente en la Subcomisión del Congreso que fraguará un Pacto de Estado por la Violencia de Género, Montalbán ha incidido en la importancia de "analizar qué ocurrió en cada caso concreto" de los homicidos machistas de mujeres registrados en este comienzo de año, que podría convertirse en el peor desde que se recogen estadísticas si se confirman como de violencia de género las cinco muertes registradas desde el domingo.

"Esto necesita un estudio, pero sobre todo lo que me preocupa es que existiendo órdenes de alejamiento y protección para la víctima finalmente se produzca ese resultado fatal. Es un síntoma de que el sistema no ha funcionado y hay que ver cómo mejorarlo y que no vuelva a suceder", ha planteado.

En su opinión, hay medidas de protección en la ley pero "lo que hace falta es dotación económica, recursos humanos, materiales y especialización para abordarlo", lo que "requiere un esfuerzo político y económico".

"Me parece que es un momento importante para renovar el compromiso de los poderes públicos en erigir la violencia de género como una cuestión de Estado y que sea una prioridad en la agenda política, porque está en juego la vida de las mujeres. Me parece muy importante la necesidad de revitalizar las medidas de protección para que sean efectivas y reales", ha añadido.

Para Montalbán, "es necesario reactivar las medidas que ya existen, actualizar la normativa a los tratados internacionales y seguir avanzando en sensibilización, en cultura, en valores de igualdad y en valores de respeto mutuo" porque España se ha dotado de "normas importantes como el Estatuto de la Víctima, pero lo que hace falta es que sean efectivas".