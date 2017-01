Montserrat promete en el Senado más vigilancia de la violencia machista en redes sociales

"O integramos a las personas transexuales o las abocamos desgraciadamente a mundos oscuros", avisa en el Senado

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha comparecido este jueves en el Senado para repasar las líneas generales que seguirá su departamento y ha prometido que una de ellas será "el refuerzo de la prevención y la vigilancia de las nuevas formas de violencia sobre la mujer en redes sociales".

Montserrat ha repasado así en la Cámara Alta algunas de las iniciativas que ya esbozó en una comparecencia en el Congreso antes de las Navidades y, como entonces, ha incidido en la violencia de género, la cuestión "que más preocupa" en su departamento, que es "una prioridad absoluta" y que a su juicio debe ser "una cuestión de Estado".

Conforme ha recordado, esta Legislatura pondrá en marcha "el primer plan de prevención y sensibilización" en violencia de género, una iniciativa que se incorporará en la II Estrategia Nacional ad hoc que ha de elaborar este año para sustituir a la anterior, ya vencida.

Montserrat ha destacado de esta nueva Estrategia que tendrá como objetivo el mencionado "refuerzo de la prevención y la vigilancia de las nuevas formas de violencia sobre la mujer en las redes sociales", así como "la sensibilización de los más jóvenes". "Nos preocupa muchísimo que se estén reproduciendo esquemas de comportamiento machista entre la población más joven", ha añadido.

De hecho, quiere darle "más protagonismo" al Observatorio de la Imagen de la Mujer adscrito al Instituto de la Mujer "porque es muy importante lo que pasa en los medios de comunicación y muy importante lo que pasa en las redes sociales" al respecto. Según ha dicho, se trata de dar "más visibilidad" a su labor.

Simplificar los procesos de denuncia, "mejorar la eficacia y la tecnología de los sistemas de brazaletes para garantizar mayor seguridad a las víctimas", "intensificar la formación de profesionales", "mejorar los sistemas derivación entre recursos" y dar carácter retroactivo al reconocimiento de la pensión de orfandad completa para los hijos de las víctimas mortales de violencia de género son otras de las medidas que ha repasado la ministra.

La ministra no se ha referido en su intervención al presupuesto para violencia de género, asunto por el que han preguntado todos los portavoces de la oposición denunciando recortes en los últimos años, como la socialista Laura Berja, que ha cuestionado la suficiencia y eficiencia de los recursos, así como el tipo de campañas de sensibilización que se vienen realizando.

Tras negar que los recortes hayan tenido lugar, --"no puedo aceptarles las cifras de reducción presupuestaria porque no son ciertas"--, Montserrat ha asegurado que se han mantenido "todos los programas" de atención a víctimas que había en 2011 y ha destacado el incremento de usuarias en servicios como el ATEMPRO o el 016 en estos años.

"No estamos en una comisión de presupuestos", ha añadido la ministra de Sanidad, quien ha dicho a los senadores que, en todo caso, "aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado está en sus manos".

"No sé cómo se atreven a decir que ustedes no han recortado. Si compara 2011 con 2016, el recorte es abrumador. Ustedes han recortado y no se gastan lo que presupuestan", ha replicado la senadora de Podemos-En Comú Podem-En Marea, María Frexanet, quien había interpelado sin éxito a Montserrat para saber por qué no se ejecutó el 100% del presupuesto en violencia y en igualdad de la pasada legislatura y qué se hizo con el dinero que no llegó a gastarse.

"INTEGRAR A TRANSEXUALES O ABOCARLES A MUNDOS OSCUROS"

Por otra parte, la ministra ha reiterado su intención de diseñar "un plan para atender adecuadamente a las mujeres con discapacidad para que reciban más apoyo, una atención sociosanitaria más adecuada y que les permita su inclusión social y laboral", así como continuar en el desarrollo del Plan Integral contra la Trata que está en vigor y para el que según ha dicho, admite sugerencias.

La ministra ha dedicado también un capítulo de su intervención a la población LGTBI pues, según ha dicho, es "uno de los sectores más discriminados a lo largo de la historia". "O integramos a las personas transexuales o las abocamos desgraciadamente a mundos oscuros para poder subsistir (...) Ninguno de nosotros tiene el derecho a juzgar a nadie por su orientación sexual", ha asegurado.