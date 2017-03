Montserrat invita a "romper las barreras y prejuicios" en la sociedad española hacia las personas con Síndrome de Down

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha invitado a la sociedad española a "romper las barreras, prejuicios y estereotipos" que aún existen hacia las personas con Síndrome de Down.

"Cada día trabajamos para romper las barreras; tenemos que cambiar la mirada pero no solo la mirada, tenemos que romper todos, la sociedad, esos prejuicios y estereotipos hacia las personas con Síndrome de Down", ha reclamado Montserrat este martes 21 de marzo en declaraciones a los medios tras la presentación de la campaña '#XTUMIRADA', organizada por la organización Down España.

La ministra ha precisado que aún existen prejuicios y estereotipos en la sociedad española, tal y como lo han expresado las personas con Síndrome de Down participantes en el acto y, por ello, ha señalado que toda la sociedad es cada día "responsable de cambiar la mirada y eliminarlos".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de España junto con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las organizaciones del Tercer Sector trabajan por "la inclusión social y laboral" así como por el "bienestar" de este colectivo.

"Son personas iguales, con los mismos derechos y obligaciones. Hay que reforzar el mensaje de que no hay personas con discapacidad sino personas con capacidades distintas", ha insistido Montserrat.

Durante el acto, celebrado con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, se ha inaugurado '#XTUMIRADA', una campaña de sensibilización puesta en marcha por Down España e impulsada por Fundación GMP y el fotógrafo Cuco Cuervo, con la que quieren invitar a los españoles a "desprenderse de prejuicios y falsos mitos" sobre esta discapacidad.

El evento ha arrancado con un espectáculo de danza a pie de calle protagonizado por bailarines con Síndrome de Down que han interpretado una pieza del musical West Side Story al tiempo que rompían unas cintas en las que se podían leer frases como: 'Solo podemos estudiar en colegios especiales', 'el Síndrome de Down es una enfermedad', 'no podemos trabajar en empresas ordinarias' o 'no podemos vivir de forma independiente'.

El presidente de Down España, José Fabián Cámara, ha indicado que el Síndrome de Down "no es una enfermedad' sino "otra manera de entender la vida, ni mejor ni peor". "El mundo es diverso", ha enfatizado.

Además, se ha presentado el eje de la campaña que es una exposición fotográfica en la que han participado 150 personalidades del mundo del cine, la música, la televisión y el deporte, como Dani Rovira, Iker Casillas, Maribel Verdú, Antonio Orozco o Sergio Dalma, entre otros, que han intercambiado su mirada con la de personas con Síndrome de Down.

El fotógrafo Cuco Cuervo ha explicado que la idea surgió hace tres años cuando se cruzó con un joven con Síndrome de Down que estaba a punto de perder el autobús y decidió ofrecer su trabajo a este colectivo. Investigando en Internet encontró una fotografía en la que aparecían jugando cinco jóvenes, uno de ellos con esta discapacidad, y pensó que si no hubiera sido por esos característicos ojos rasgados no hubiera identificado que tenía Síndrome de Down.

La muestra de fotografías se podrá visitar de forma gratuita en el número 81 del Paseo de la Castellana desde este miércoles 22 de marzo hasta el próximo 7 de abril y después recorrerá las principales ciudades de España a lo largo de 2017 gracias a Correos. Las fechas podrán consultarse en la web 'www.xtumirada.com', en la que también se ofrece una 'app' para que los usuarios cambien su mirada con la de una persona con Síndrome de Down y la compartan en sus redes sociales.