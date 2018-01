Motauros clausura su XVIII edición con más de 16.200 inscritos y el propósito de superar esta cifra en 2019

Motauros ha clausurado este domingo su XVIII edición con la participación de cerca de 30.000 personas y más de 16.200 inscritos, una cifra que los organizadores de la cita motera de Tordesillas (Valladolid) esperan batir de cara al próximo año.

Puesto que uno de los atractivos de Motauros es que combina pasión por la música y las dos ruedas, los asistentes han podido disfrutar de las actuaciones de grupos como 'Hook' y 'Helia Brown & The Sugar Daddies'; 'Cruce de Caminos', 'El Drogas', 'The best of rock tribute' y el dj Sergei Rez; 'Mojinos Escozios' y el tributo a Fito y Fitipaldis 'Los Fiteros', además del VIII Festival de Música Motauros y el XI Bike Show.