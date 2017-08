Movimiento contra la Intolerancia alerta de la "brutal ola" de islamofobia: "Musulmanes sí, terroristas no"

EUROPA PRESS

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha criticado la "brutal ola de islamofobia" que ha surgido en España como consecuencia de los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils (Tarragona). "Debemos reaccionar todos, hay que decir claramente que son terroristas y no musulmanes, igual que decimos con ETA que son terroristas y no vascos. Musulmanes sí, terroristas no", ha señalado Ibarra en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha lamentado que, además del "horror y la matanza", estos atentados hayan provocado la aparición de gente por las redes sociales que "se pronuncia en contra de los musulmanes, de todo árabe y de la inmigración".

Además, ha añadido que esto tiene como consecuencia "fracturar la sociedad" y "asesinar el clima de tolerancia" que "debe presidir" en una sociedad democrática. "Estamos en un bucle que se retroalimenta, si no vencemos a ese bucle hay un horizonte de mucho más dolor. Mientras eso no lo hagamos de manera contundente y en todos los escenarios la islamofobia va a seguir creciendo", ha advertido Ibarra.

Para el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, este atentado va a "afectar a la comunidad musulmana, a la sociedad en general y a la convivencia", ya que, en su opinión, es "un ataque a la convivencia en libertad y a la democracia". "La ciudadanía tiene que salvaguardar los valores democráticos y enfrentarse contra el terrorismo yihadista sin dañar a los musulmanes y a la libertad religiosa", ha sentenciado.

"El escenario que se nos presenta en un futuro a corto plazo es un escenario muy exigente donde se va a poner a prueba la firmeza de nuestros principios democráticos", ha comentado Ibarra, destacando que las organizaciones terroristas "han declarado la guerra" a las sociedades democráticas y que hay que "luchar contra ellos pero con armas democráticas".

Asimismo, ha asegurado que en cualquier ciudad de Europa "en estos momentos puede haber atentados" y, con ellos, "reacciones islamófobas" que "alimenten un bucle maligno" que puede "dar al traste" con la convivencia democrática. "No interpretemos que esto es una cosa que ha pasado en Barcelona y que no puede pasar en otro lado. Hay que prevenir más y trabajar contra la intolerancia de carácter religioso", ha dicho.

En la misma línea, ha resaltado que la intolerancia "amenaza al mundo" porque produce "fanatismo, odio, terrorismo y guerras". "Hay que trabajar por parte de las instituciones la prevención. La prevención exige educar a nuestros adolescentes frente a la semilla del odio", ha apuntado.

Por último, Ibarra ha señalado que "nunca" se debe olvidar a las víctimas y a sus familias, y que la memoria es "fundamental" para la cultura democrática. "Hay que recordar todas las fatalidades que ha construido el terrorismo en nuestro país y en todo el mundo. La memoria es fundamental para avanzar en la convivencia democrática", ha concluido.