Muere William Peter Blatty, autor y guionista de 'El Exorcista'

Aunque en un comienzo las causas de la muerte no fueron reveladas, su esposa, Julie Witbrodt Blatty ha dado a conocer que se trató de la formación de un mieloma múltiple. El escritor murió en un hospital cerca de su residencia habitual, en Bethesda, Maryland.

Blatty, que ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado por 'El Exorcista' en la 46ª edición de los Premios de la Academia, escribió la novela homónima en 1971. La versión cinematográfica fue nominada a 10 Oscars ese año, incluyendo el de Mejor Película y recibió amén del mencionado, el de Mejor Sonido.

Blatty también estuvo acreditado en las secuelas que siguieron a su mayor éxito, algunas de las cuales dirigió, como 'El exorcista III', aunque entre sus trabajos destaquen sus colaboraciones con 'Blake Edwards' (' ¿Qué hiciste en la guerra', papi? y 'El nuevo caso del inspector Clouseau'), así como Solo contra el hampa o Una yanqui en el harén.

Como director y guionista realizó 'La novena configuración', que recogió el Globo de Oro a Mejor Guión. "A lo largo de los años, entiendo que la gente la considere una película de terror, y eso es lo que perdura en el saber popular", escribió Friedkin sobre 'El Exorcista' en un ensayo de 2013, "pero nunca ha sido así ni para Blatty ni para mí".

" No puedo arrepentirme de 'El Exorcista", dijo Blatty al diario The Washington Post en 2013. "H a hecho tanto por mí y por mi familia. Y me ha dado mucha libertad para escribir lo que quiero", admitió.