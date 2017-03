Muere un bebé por deshidratación sin que la madre se percate

El hijo de Jillian fallecía cuatro días después de nacer por un ataque al corazón que le provcó graves lesiones en el cerebro. La causa del ataque fue una deshidratación que sufrió desde que nació debido a que la madre no producía la suficiente leche. La madre, que sufre ovarios poliquísticos, no le advirtieron que no podía dar el pecho a su pequeño.