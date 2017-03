El dramático momento en el que una madre y su hijo caen por unas escaleras mecánicas

La escena pudo terminar con un final muy trágico, pero gracias a las personas que pasaban por allí no pasó nada. Una mujer tropezó y cayó con su hijo, que iba en cochecito, por unas escaleras mecánicas de una estación de metro en el condado de Hong’an, en China, según indica Daily Mail. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se puede comprobar como la madre pierde el equilibrio e intenta por todos los medios que el niño no caiga, aunque no lo consigue. No es hasta que varias personas se acercan, cuando puede levantarse, y tanto ella como el pequeño consiguen ponerse a salvo. Al parecer, ni la mujer ni el bebé sufrieron heridas graves.