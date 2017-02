¿Hay vegetación en Marte?

Sin embargo, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ha aclarado que se trata de materiales de grano fino que cubren gran parte de la superficie de Marte y que ocultan el lecho rocoso del planeta. En algunos lugares, como en esta imagen, el lecho rocoso está bien expuesto (excepto donde está cubierto por dunas de arena, que pueden parecer vegetación). Los colores se realzan en el corte de un pozo exponiendo capas rojizas.

Exposed bedrock on the Martian surface shows reddish layers situated next to dark dunes. Take a closer look: https://t.co/wkUZJy3t0O pic.twitter.com/xyp92D9v8D