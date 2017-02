Nace muerto y su cadáver acaba por un error en una lavadora

Los padres del recién nacido muerto recibieron el cadáver del bebé desmembrado tras haber estado este en una lavadora. El fallo humano se produjo porque el cuerpo del recién nacido se encontraba encima de una sábana, esta fue recogida por alguien del servicio de limpieza sin percatarse de que había algo ahí, y finalmente fue introducido en la lavadora, según informa Debate.

En declaraciones a la radio peruana RPP, los padres han asegurado en relación al terrible suceso que “ acepto que se haya muerto, pero no deberían entregarlo así”. “Dije que quería ver a mi hijo, pero me dijeron que vaya a hacer los papeleos y me dijo que no estaba en cama, me dijeron que hubo un percance (…) quería al menos llevármelo para darle sepultura”, ha explicado el padre.

Por su parte, el gerente regional de salud del Hospital de Arequipa, Gustavo Rondón, ha confirmado los hechos y ha indicado que las autoridades locales realizarán una investigación para intentar conocer qué ha pasado y así que los culpables puedan recibir “las sanciones correspondientes”.