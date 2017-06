Atribuye esta situación a que la seguridad vial y la movilidad no son competencia de un sólo ministerio, como en el resto de la UE

El exdirector general de Tráfico Pere Navarro ha señalado que España tiene un problema de coordinación entre sus departamentos en materia de seguridad vial y, como ejemplo de lo que ocurre en el país, ha destacado que los centros de gestión de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el de la Dirección General de Carreteras, están separados y no se hablan.

"Uno gestiona el tráfico y el otro el estado de las carreteras y no se hablan. Si los juntásemos, además del ahorro económico que supondría, mejoraría la coordinación", ha apuntado Navarro durante su intervención en la jornada 'Factor humano en su globalización-causalidad-accidentes de tráfico', celebrada este viernes en el Congreso.

"Cuando Europa se reúne para hablar de Seguridad Vial hace reuniones de los ministros de Transportes y España no está representada", ha apuntado, para explicar que Fomento dice que ellos no llevan Seguridad Vial e Interior apunta que no puede participar en una reunión de representantes de Transportes.