Neumólogos advierten que los nuevos cigarrillos 'IQOS' contienen sustancias tóxicas que causan cáncer

Los nuevos dispositivos 'IQOS' (I Quit Ordinary Smoking), iniciales en inglés de 'dejo el tabaco habitual', no reducen "de forma significativa la cantidad de nicotina inhalada, en comparación con la que se inhala de un cigarrillo normal", ni de otras sustancias tóxicas como formaldehído, acetaldehído, nitrosaminas, las cuales producen cáncer, según ha advertido el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Neumología (SEPAR), Carlos A. Jiménez Ruiz.

Asimismo, destaca que 'IQOS', el dispositivo que calienta el tabaco a 350-400 grados pero sin quemarlo, "sigue siendo un dispositivo tóxico para la salud de aquellos que lo utilizan y, por supuesto, no sirve para ayudar a dejar de fumar".

Propilenglicol, glicerina y nicotina son las sustancias que más frecuentemente se encuentran en el líquido de los CE, aunque algunas marcas no contienen nicotina. "Propilenglicol y glicerina han mostrado ser inocuos cuando son utilizados por vía oral. No obstante, cuando se utilizan por vía inhalada, como en el caso de los CE, su inocuidad no ha sido claramente demostrada", ha señalado el doctor Jiménez.