Nieves Álvarez: "Nunca pensé ser tan longeva en la moda"

La modelo Nieves Álvarez continúa siendo un referente de la moda española, como lo demuestra su último proyecto como imagen. La modelo y presentadora española ha protagonizado una sesión de fotos en la que ha admitido que jamás hubiera pensado que iba a ser "tan longeva" en la moda.

A sus 42 años, Nieves Álvarez acumula 25 años de carrera y sigue sumando proyectos. "¿Cómo seguir en la moda sin pasar de moda? Yo creo que por mi constancia por mi trabajo, y por esas ganas siempre de querer hacer cosas nuevas y apostar por reinventarte" señala. Al tiempo que ha reconocido que le sigue latiendo el corazón cada vez que se pone frente a la cámara.

En esta sesión de fotos, la modelo ha trabajo bajo las órdenes del fotógrafo de moda Rafa Gallar y ha lucido las nuevas propuestas para Primavera-Verano de la marca de la que es imagen, entre las que figuran prendas con estampados inspirados en el estilo de vida de 'Palm Springs' de los años 60. También tiene vital protagonismo el color block, que representa la fuerza del colorido, tan importante para la marca. Además, el blanco y negro, un combinación infalible que también se encuentra recogida en las propuestas la firma para la próxima Primavera- Verano, viene de manera renovada e incorpora elementos gráficos. Importante también las asimetrías en los cortes.

A lo largo de la sesión de fotos, la modelo ha definido su estilo como "muy natural" y ha reconocido que le gusta ir cómoda a lo largo de la jornada y divertirse con looks más atrevidos y sexys por la noche. Su máxima: “nunca me pongo nada donde el vestido me pueda a mí, yo siempre tengo que poder al vestido”, admite.